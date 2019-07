«Si sposta il problema in un altro quartiere»

Fabio Arrigoni (Pd), presidente Municipio 1, perché non è favorevole?

«Credo che il daspo sia uno strumento che serva solo a spostare da una parte all'altra città i problemi legati alla sicurezza e al degrado. Possiamo allontanare i cosiddetti soggetti indesiderati, ma questi personaggi andranno in altre zone. E poi vi è la questione delle forze dell'ordine insufficienti».

Ovvero?

«Non credo proprio che ci siano così tante forze dell'ordine da mettere in campo per attuare il provvedimento nelle zone indicate. Temo che le aspettative saranno deluse e a quel punto i milanesi ci chiederebbero delle spiegazioni. Meglio pensare a soluzioni più radicali».

Quali?

«Nelle zone a rischio occorrono servizi di pattugliamento a piedi. Tuttavia se si vuol mettere in campo il daspo ragioniamo insieme per capire dove e a chi applicarlo».(S.Rom.)

Venerdì 26 Luglio 2019, 05:01

