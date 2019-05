Si sono sposati nel 2015, giovanissimi e innamorati: lui 22 anni, lei 21, del Salvador. Nel 2017, sono iniziate le violenze. Rimaste nel segreto della loro casa sia per mantenere una parvenza di normalità sia perché lei temeva ripercussioni dalla famiglia. Nessuno ha saputo di quelle vessazioni tra le mura domestiche fino a sabato mattina, quando la ragazza ha chiamato i carabinieri al termine dell'ennesima aggressione. I militari sono intervenuti alle 9 in via Dell'Aprica, in zona Farini. Lei aveva il volto tumefatto mentre il marito ha tentato di ridimensionare la situazione senza riuscire a evitare l'arresto per maltrattamenti in famiglia. In casa c'era anche la loro bambina di 11 mesi che per fortuna non ha assistito alla scena perché stava dormendo in camera da letto. La piccola è stata affidata a una coppia di amici mentre i carabinieri portavano via il padre in manette e i paramedici accompagnavano la madre in ospedale, dove le hanno dato una prognosi di 21 giorni per «contusioni multiple e un disturbo da stress post traumatico». S

Secondo quanto riferito da lei, le aggressioni del marito sono iniziale a causa della sua gelosia ma nell'ultimo periodo sono aumentate perché lei aveva deciso di lasciarlo. (S.Gar.)

Lunedì 27 Maggio 2019, 05:01

