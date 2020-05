Si sballa e aggredisce il marito con un coltello

Sotto l'effetto di droga ha aggredito il marito con un coltello da cucina. L'uomo si è barricato in casa e ha chiamato i carabinieri. È successo sabato a Sedriano. I militari del Radiomobile di Abbiaterasso sono intervenuti in via Primo Maggio nell'appartamento di un impiegato di 48 anni.

La moglie, in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, poco prima lo aveva aggredito violentemente minacciandolo con un coltello da cucina. All'arrivo dei militari la moglie ha opposto resistenza con calci e pugni provocando lievi ferite a un carabiniere.

La donna, anch'essa 48enne, disoccupata, con precedenti di polizia, è stata arrestata per maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e, dopo le formalità, è stata portata a San Vittore.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Maggio 2020, 05:01

