Si realizzano ospedali per gli adulti. Ma ai figli dei malati chi ci pensa? «A Milano nasce una struttura per accogliere i bambini rimasti temporaneamente soli perché i genitori hanno contratto il Coronavirus e sono ricoverati in ospedale». Lo ha annunciato ieri il sindaco Giuseppe Sala.

Il progetto è nato dalla collaborazione tra Comune, la cooperativa sociale La Cordata, Ats e il Tribunale dei minori. Sono 16 i bambini che potranno essere accolti nella struttura, in zona Romolo, un ex studentato convertito in residenza sociale. Ci saranno 16 camere, singole e doppie, con bagno, due terrazzi, cucina e zona pranzo, per accogliere i minori. «Sono bambini al 99% contagiati perché i genitori hanno contratto la malattia - ha spiegato Claudio Bossi, presidente della cooperativa -. Ci aspettiamo minori che arrivino da famiglie mono genitoriali, con situazioni particolari. I genitori sono ospedalizzati e il bambino rimane quindi solo». L'accoglienza partirà entro «due o tre giorni». In servizio 24 ore al giorno su diversi turni ci saranno 8 operatori che vivranno con i bambini, un'equipe di psicologi, mentre Emergency ha fornito un protocollo sanitario per la struttura e ha messo a disposizione un medico.

Non solo. Il sindaco Giuseppe Sala ha annunciato che si stanno attrezzando altri spazi per accogliere gente malata. Dall'ostello della gioventù al QT8, 200 camere, agli spazi comunali di via Carbonia, a Quarto Oggiaro, dove Emergency sta attrezzando circa 50 camere.

