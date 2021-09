Si presentava a casa come un tecnico A2A, conquistava la fiducia di cittadini anziani e poi li derubava di soldi e gioielli. In un caso perfino del bancomat, per prelevare il contante.

Il finto tecnico, in realtà truffatore seriale, è stato arrestato martedì dalla polizia. L'uomo, di origine nordafricana, è accusato di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito, in danno di almeno quattro anziani. Le indagini, coordinate dal procuratore Eugenio Fusco, dirette da Francesco Cajani e condotte dal pool antimatruffe (polizia, vigili e polizia giudiziaria) erano partite nel 2018 a seguito della denuncia presentata dalla prima vittima, truffata come tecnico A2A. Successivamente, in altri tre casi si era presentato come tecnico Telecom. Le visite del finto tecnico erano sempre precedute da telefonate da parte di un «finto centralinista», che ricontattava le persone, per distrarle, non appena il complice faceva ingresso nel loro appartamento. E rubava mentre le vittime erano al telefono.

(G.Pos.)

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA