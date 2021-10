Si lamenta del rumore, picchiata dai ragazzini

Spintoni, insulti, e poi botte, anche un casco sulla testa. Una donna di 55 anni è stata picchiata la scorsa notte a Lecco per aver chiesto a un gruppetto di ragazzi di allontanarsi dato che stavano facendo troppo rumore.

In via San Michele al Carso, di sera la donna era scesa in cortile per chiedere ai ragazzi di spostarsi dalla finestra di casa sua. Per tutta risposta i giovani hanno iniziato prima a insultarla e poi l'hanno aggredita, picchiandola e colpendola anche con alcuni caschi. Un vicino è intervenuto ed è rimasto a sua volta contuso, mentre altri hanno chiamato i carabinieri, ma gli aggressori sono fuggiti. La vittima è stata ricoverata in pronto soccorso in codice giallo. Le forze dell'ordine sarebbero già sulle tracce della banda di teppisti, grazie anche ai video delle telecamere.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Ottobre 2021, 05:01

