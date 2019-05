«Sì, l'ho picchiato, ma non pensavo che sarebbe morto»

«L'ho picchiato, sì, ma non credevo che l'avrei ucciso. Poi l'ho visto morto». Sono le parole riferite durante l'interrogatorio davanti al pm Giovanna Cavalleri, da Aljica Hrustic, il 25enne di origini croate che mercoledì è stato arrestato per l'omicidio di suo figlio Mehmed, di appena 2 anni e 5 mesi.

Dopo la brutale aggressione, avvenuta la notte precedente, è scappato di casa ma quando gli agenti lo hanno trovato nel pomeriggio in un appartamento in via Manzano ha subito ammesso le proprie responsabilità. Ha spiegato di aver agito in preda alla rabbia perché non riusciva a dormire, dopo aver fumato hashish per tutta la notte. Ha colpito il piccolo finché il suo cuore ha smesso di battere, davanti agli occhi della madre in stato di choc. Agli investigatori Hrustic è sembrato lucido, a tratti freddo.

Il pm ha chiesto la convalida del fermo per omicidio volontario aggravato dai maltrattamenti e dalla minore età della vittima, il gip Valerio Natale dovrà decidere che misura cautelare applicare. Nei prossimi giorni è prevista anche l'autopsia sul piccolo corpo, solo in questo modo si potrà capire la causa del decesso e se aveva subito violenze già prima di quella notte. Verrà chiarito anche il mistero dei piedini fasciati: sembra che si fosse ferito calpestando vetri nei giorni precedenti, ma per gli inquirenti non è escluso che il padre lo abbia ferito usando un accendino.(S.Gar.)

Venerdì 24 Maggio 2019, 05:01

