Si fidava del suo socio. Ma la fiducia è risultata mal riposta, perché la donna, sospettata dai carabinieri della compagnia di Desio di gestire il traffico di hashish tra la Brianza e l'hinterland di Milano, è stata arrestata con altri quattro complici tra cui proprio il suo braccio destro, che aveva il compito di custodire 450 quintali di stupefacente, ma che l'ha tradita. Lei è Jona Mullaraj, 36 anni, albanese, da tempo in Italia, militante della Lega e no Green pass. Mullaraj lavorava nell'edilizia ma, stando alle indagini dei carabinieri della compagnia di Desio, coordinati dalla Procura di Monza, gestiva lo spaccio di droga della zona, trasformando un box in un magazzino di stoccaggio di merci illecite. Sarebbe stato appunto il suo complice a tradirla, simulando un furto nel garage che avrebbe dovuto vigilare, con lo stupefacente dentro, ovvero 450 di hashish in un condominio a Cesano Maderno (Monza). L'uomo, con l'aiuto di altri due conoscenti (anche loro arrestati), aveva spostato la droga in un appartamento. Ma il portinaio si era accorto che la porta del box era manomessa e aveva chiamato i carabinieri; loro, insospettiti dal forte odore di hashish proveniente dal garage, hanno perquisito l'abitazione del 45enne, trovandoci 80 chili di hashish. Grazie all'analisi delle telecamere e attraverso le chat, i carabinieri sono così risaliti all'autore del furto e al giro di spaccio, nonché al sequestro della droga.

In manette anche un 38enne di Senago.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Dicembre 2021, 05:01

