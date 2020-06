«Si è distratto, ho agito»

«Ho avuto seriamente paura per quei bambini. Il padre era molto alterato ed era convinto che glieli stessero per portare via. Ho cercato di tranquillizzarlo, gli ho detto che sarei stato presente all'incontro con gli assistenti sociali. Per convincerlo è servita una trattativa di ore».

Il sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti, è ancora scosso mentre racconta la notte da incubo. «Ero a cena fuori quando sono stato avvisato dai carabinieri e dai vigili del fuoco. Mi sono precipitato sul posto, ho cercato di convincere il padre a lasciarli andare parlandogli dal balcone dell'appartamento a fianco, poi, una volta che mi ha lasciato entrare, ho insistito perché facesse rientrare i figli in casa, al sicuro. Quando poi si è distratto per andare a inveire dal balcone contro le forze dell'ordine, ne ho approfittato per togliere l'armadio che bloccava la porta e far entrare i carabinieri: hanno prima messo in sicurezza i tre piccoli e poi fermato l'uomo».(S.Gar.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Giugno 2020, 05:01

