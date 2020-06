Si è detto molto preoccupato per se stesso e per la propria famiglia, il governatore Attilio Fontana, in relazione al clima di odio scatenato intorno alla sua persona per la gestione dell'emergenza Covid.

Il presidente della Regione lo ha detto durante la sua audizione in procura in qualità di parte offesa davanti al pm Alberto Nobili, responsabile dell'antirerrorismo milanese che ha aperto un'inchiesta per minacce aggravate e diffamazione. Fontana ha aggiunto di essere «tranquillo» per il suo operato nella gestione dell'emergenza Covid.

Da qualche settimana è bersagliato da minacce e insulti e per questo ora è sotto scorta. L'ultimo murale con scritto assassino è comparso nella notte tra venerdì e sabato scorso in un sottopasso di via Chiesa Rossa: gli autori, ipotizzano gli inquirenti - sarebbero giovani del centro sociale Zam. È stato subito cancellato, così come quello apparso nelle settimane scorse - Fontana assassino - rivendicati dai Carc, i Comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo.

L'avvocato del governatore, Jacopo Pensa, giovedì scorso ha deciso di depositare in procura a Milano un dossier di una trentina di pagine, intitolato clima di odio, in cui vengono raccolte tutte le intimidazioni comparse on line e non solo in queste ultime settimane, tra le quali persino una lettera anonima nella quale si paventa «un incidente stradale occasionale».

