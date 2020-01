Si disegna con la sabbia, si ascoltano le fiabe del grande Roberto Piumini, oppure si guarda un film d'animazione. Non c'è che l'imbarazzo della scelta per divertire i bimbi durante i prossimi weekend. Ai Bagni Misteriosi prosegue la rassegna con l'artista Alioune Badara Ndiaye che insegna ai piccoli l'antica tecnica di pittura senegalese, per creare disegni usando colorate sabbie africane e la colla (l'11 e il 18 gennaio, via Botta, 18; dalle 11 alle 13; 8 euro. Prenotazione a info@bagnimisteriosi.com).

Alla Libreria dei ragazzi, imperdibile l'appuntamento con Roberto Piumini, tra i più amati e bravi scrittori per bambini. Domani lo scrittore è in via Tadino a presentare la collana Fiabe a merenda (Mondadori). Ci sono titoli come Alice nel paese delle stoviglie, I tre tortellini, Cenepentola: le favole tradizionali vengono rielaborate dallo scrittore in chiave cucina ottenendo risultati divertenti e poetici (l'11 gennaio, via Tadino, 53, ore 17. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria allo 02.29533555).

C'è sempre tempo per un film d'animazione: l'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia ospita domenica Baby Boss; e il 19 Sherlock Gnomes (il 12 gennaio, Piazza di Lombardia, ore 15.30. Ingresso fino esaurimento posti).

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

