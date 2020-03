«Si deve resistere 15 giorni»

Giovanni Migone

Resistere ancora 15 giorni per vincere la battaglia. Parola di Giulio Gallera. L'assessore al Welfare lo ha affermato mentre visitava l'ospedale da campo di Crema. I dati degli ultimi giorni erano positivi e anche quelli diramati ieri, l'idea di un rallentamento del contagio è emersa chiaramente. «Anche le notti più buie hanno una bella alba alla fine e noi dobbiamo insistere», ha detto. «C'è un trend di rallentamento e quindi ora ancora più che mai dobbiamo resistere e stare a casa, perché forse significa che il traguardo non è lontano. E nessuno, con il traguardo vicino, può fermarsi».

Più che dai dati il rallentamento si registra dalle zone più colpite. «Se alcuni ospedali ci dicono che ci sono delle riduzioni, questo vale di più del dato numerico», ha spiegato Gallera. Le cifre infatti, dopo la brusca frenata di ieri, sono tornate a salire: 30.703 casi, 1.942 più di lunedì e 9.711 ricoveri, con una crescita di 445 pazienti. A questi si aggiunge chi è in terapia intensiva, 1.194 persone, 11 in più. E poi ci sono i decessi: 4.178 in Lombardia, 402 solo l'altro ieri.

Numeri impietosi che lasciano però filtrare spiragli di ottimismo: i dati della scorsa settimana erano ben altri, anche sulle realtà locali. Milano, per esempio, si è lasciata alle spalle gli oltre 280 casi quotidiani della scorsa settimana e ieri si è fermata a 121 nuovi positivi. «I milanesi stanno riuscendo, con comportamenti responsabili, a contenere il contagio», ha sottolineato Gallera.

Merito certamente dei comportamenti virtuosi, ma anche della sfida, ad oggi vinta, sulle terapie intensive: in Lombardia i posti in rianimazione sono diventati 1.500. Erano 724 prima della crisi. E a questi devono ancora aggiungersi i 200-250 dell'ospedale della Fiera, anche se la notizia della positività di Guido Bertolaso, collaboratore della Regione, potrebbe creare qualche ritardo. A lui ieri è andata la vicinanza del governatore Attilio Fontana, che ha comunque spiegato di non dover tornare in quarantena, non avendo avuto contatti stretti con Bertolaso.

