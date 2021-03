Si destreggiano nel traffico alla guida di mezzi da 15 tonnellate. Mettono le mani nei motori. Studiano dati, progettano infrastrutture. Controllano biglietti e auto in sosta. Gestiscono depositi, assicurano la sicurezza sulle banchine della metro. Fanno tutto quello che fanno i colleghi maschi, che un tempo - dice qualcuna - le guardavano come marziani. Ora non più. Ecco dodici volti di altrettante professioniste che ogni sacrosanto giorno fanno funzionare la gigantesca macchina dei trasporti di Milano. C'è la prima donna in Italia ad aver condotto un convoglio della metro, la neossunta che da meno di tre settimane porta il tram, la controllora dei biglietti, l'ingegnera, l'analista, l'addetta alla sicurezza con giubbotto imbottito e i guanti per gli interventi difficili. Ma anche in Atm la strada per colmare la disparità di genere è ancora lunga. La campagna di 600 assunzioni lanciata dall'azienda dei trasporti milanesi è orientata anche a incrementare la presenza femminile in un settore che per molto tempo è stato appaltato ai maschi.(G.Obe.)

