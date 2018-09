Si decide il 18

Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Olimpiadi invernali 2026, il tempo stringe, le posizioni sono ancora attendiste. Si decide entro il 18 settembre, perché il 19 andrà consegnata una soluzione definitiva al Cio. L'attesa sintesi tra Cortina, Milano e Torino, ancora non c'è, ma - assicura il Governo - arriverà «entro il 18 settembre». Il garante finale «è il Governo e per questo faremo un'ultima valutazione. Qualche passo in avanti è stato fatto, non abbiamo concluso tutto il percorso perché ci sono ancora alcune cose da superare ma siamo fiduciosi. Ci sono più certezze che dubbi», annuncia il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, che ribadisce: «È la candidatura dell'Italia». Però da un lato Milano difende il valore del suo «brand»; dall'altro Torino chiede un Governo che «finanzi a sue spese». L'assessora allo Sport Roberta Guaineri chiosa: «Aspettiamo di valutare le proposte del Governo, c'è un clima positivo».