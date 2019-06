Ci sarà anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lunedì a Losanna a tenere alta la banbiera di Italia Cortina. In Svizzera infatti quel giorno si deciderà chi sarà la nazione a ospitare i giochi invernali 2026, per cui sono rimasti in corsa Italia e Svezia. E mentre le diplomazie sono al lavoro per conquistare voti, nuovi dubbi emergono sul dossier di Stoccolma, con la richiesta, da parte del Cio di un chiarimento sulla garanzie finanziarie. La candidatura italiana invece segna a suo favore la presenza del presidente del consiglio, lunedì. «Un'ottima notizia che rende ancor più forte il senso di compattezza che sta caratterizzando la nostra candidatura», dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la notizia dell'arrivo a Losanna del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel giorno dell'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026.

Giovedì 20 Giugno 2019, 05:01

