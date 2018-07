Si dà fuoco per strada terrore e 2 agenti feriti

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Greta PoscaLa polizia gli era quasi addosso quando lui ha fatto scattare l'accendino. E in un attimo i suoi abiti zuppi di benzina hanno preso fuoco. È ricoverato in codice rosso al Niguarda l'egiziano di 29 anni che ieri alle 16 si è trasformato in una torcia umana, all'angolo tra viale Zara e via Laurana. Se è ancora vivo è grazie all'intervento dell'equipaggio di una volante - due agenti rimasti a loro volta leggermente ustionati - e a quello della guardia di finanza, subito intervenuto con un estintore.Il pomeriggio di follia dell'egiziano era cominciato poco prima davanti a una macelleria araba in via Ala. È un ex dipendente, e secondo quanto ricostruito dalla polizia covava da tempo rancore contro il titolare, anche suo ex coinquilino. Già sabato aveva dato in escandescenze dentro alla macelleria per una vecchia storia di corrispondenza, e uscendo aveva infranto la vetrina. Ieri è tornato con una tanica di benzina, intenzionato a dare fuoco al negozio. Il titolare a quel punto ha chiamato la polizia, e quando il 29enne ha sentito le sirene si è allontanato verso viale Zara. In quel momento qualcosa è scattato nella sua testa: si è cosparso di benzina e si è dato fuoco. Ha fatto quattro o cinque passi avvolto dalle fiamme, prima di stramazzare per terra.Due ambulanze e una automedica sono state inviate sul posto. Il giovane è stato ricoverato con ustioni di secondo e terzo grado: le sue condizioni sono molto gravi. Nello stesso ospedale sono stati portati anche i due agenti, 27 e 29 anni, con ustioni alle braccia. Sono stati medicati e dimessi.