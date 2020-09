Si canta, si ride, si applaude. E c'è tempo per una caccia al tesoro e per far divertire i bambini. È il NoLo Fringe Festival, la rassegna teatrale che si tiene a Nord di Loreto, NoLo appunto, ricalibrata a misura di norme anti coronavirus. Il festival si compone del programma ufficiale con la sfida tra spettacoli, dove il pubblico dovrà decidere il migliore. E una parte Extra al Parco Trotter dove si susseguono i concerti (per esempio Folco Orselli), gli incontri e le proposte a misura di famiglia. In tutto 40 appuntamenti quasi tutti gratis. Sei gli spettacoli del concorso da domani al 12 settembre in sei palchi. Al GhePensi MI, c'è The Ridere del duo Aronica/Barra. Tranvai, tram milanese degli anni 20 parcheggiato vicino al Naviglio Martesana, è il palco per The Eleazaro Experience, stand up comedy di alto livello. ArteMadia ospita all'aperto Banana Split della compagnia Bettedavis Duo. Nello spazio alternativo del CrossFit NoLo le Sceme tagliate, ritratti ironici di donne importanti.

Nel post industriale Spazio Hug si potrà assistere a Che farebbe Cyrano? della Compagnia Crack24. Il Q Club, locale notturno noto per le sue serate alternative, ospiterà l'intenso spettacolo Della vergogna, di e con Giulia Vanozzi.

Il programma su nolofringe.com

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Settembre 2020, 05:01

