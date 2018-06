Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si annuncia come uno dei concerti più visti dell'estate quello che la Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly terrà il 10 giugno in piazza Duomo, alle 21.30 con ingresso libero. Oltre che in diretta su Rai5, in streaming e in tv anche in una decina di Paesi, tra cui Germania, Francia, Grecia, Corea, Cina e Giappone, l'esibizione sarà trasmessa in replica la domenica successiva, il 17 giugno, alle 10 su Rai3.La sesta edizione del Concerto per Milano prevede un programma tutto russo. Si comincia col Concerto per pianoforte e orchestra n 1 di Ciajkovskij, solista Denis Matsuev. A seguire i Quadri da un'esposizione Musorgskij nell'orchestrazione di Ravel. E poi, per i bis, Vocalise di Rachmaninov e una samba sudamericana finale. L'evento è anche all'avanguardia dal punto di vista tecnologico con un palcoscenico di 32 metri per 16 che accoglierà quasi 100 strumentisti, solista e direttore d'orchestra, mentre sette maxi schermi proietteranno il concerto in tutta la piazza.Il Comune di Milano raccomanda come sempre di non portare zaini e borse ingombranti e di presentarsi con buon anticipo.