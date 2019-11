Shrek, l'orco buono, la moglie Fiona e tutta la loro compagnia di amici, da Ciuchino al perfido Lord Farquaad sono i protagonisti del musical in arrivo domani al Teatro nuovo.

Shrek the musical Jr. si ispira al primo film della saga ed è interpretato dagli allievi della Children's Musical School (il 23 novembre e 11 gennaio. Piazza San Babvila. Ore 15.30 - 30-20 euro; per bambini dai 3 anni)

Dalla musica alle parole alla Libreria Verso. Qui ogni libro ispira un gioco a misura di bambino. Perché i libri fanno sognare, pensare e divertire. La libreria organizza tre laboratori in vista del Natale, in collaborazione con De Agostini. Si parte domani, alle 11, con Storie per ragazze e ragazzi che vogliono salvare il mondo: si gioca e si fanno esperimenti (per bambini da 6 anni) sull'ambiente e i cambiamenti climatici. Si prosegue sabato 30 novembre, con La storia di Greta. Non sei troppo piccolo per fare cose grandi: i baby partecipanti si confrontano sull'avventura di Greta Thunberg (da 6 anni). Infine, il 14 dicembre libri incontri chiude con Stregacoccosaltamannara! (adatto da 5 anni): il mito dell'amico immaginario (Corso di Porta Ticinese 40. Info 028375648 prenotare a eventbrite.it. Ingresso gratuito con acquisto del libro).

