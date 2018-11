«Shopping domenicale pronti al referendum»

Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona Romanò«Siamo pronti al referendum». Giù le mani dalle aperture domenicali dei negozi. Piuttosto si va allo scontro istituzionale. Sala torna sulla querelle aperta il giorno prima con Di Maio e non usa mezze parole: «Se dovessero approvare una legge sulla chiusura domenicale dei negozi, ci attiveremo per indire un referendum, perché è qualcosa che a Milano non funziona». Non si è ancora spenta l'eco della scambio di battute al vetriolo tra Sala e il ministro del Lavoro Di Maio sulle chiusure domenicali dei negozi («Le facciano ad Avellino, non rompano le palle» da una parte e «sindaco fighetto del Pd» dall'altra) che la polemica torna ad accendersi, confermando una frattura sempre più profonda tra l'amministrazione cittadina e il governo giallo-verde.«Mi scuso con gli avellinesi, era solo un po' di ironia su Di Maio» mette le mani avanti Sala, dopo che quella battuta ha suscitato sui social i commenti indignati di moltissime persone, a partire da Mastella, sindaco di Benevento, che nelle parole di Sala ha letto un insulto ai meridionali. «Devo pensare a quello che va bene per questa città, e che magari può non andare bene per il Paese. L'economia e la vita milanese non vivono su sei giorni, ma su sette». Nello scontro interviene a gamba tesa anche Salvini, che a Milano ci è nato: «Sala non insulti, ma lavori per sistemare i problemi di questa città - commenta mentre fa il giro degli stand dell'Eicma - lui rappresenta un partito che, se si votasse oggi, prenderebbe la metà dei voti della Lega». Sala ribatte a stretto giro di posta: «Non credo che Salvini la pensi così, perché allora si è allontanato dalla la mentalità del nord e fossi in lui starei un filo attento». E subito la replica del leader leghista: «Di Sala non me ne può fregar di meno. Serve una mediazione tra il diritto del riposo dei lavoratori, il diritto a stare in famiglia e il diritto all'apertura delle città. Con il buon senso la soluzione si trova. Nessuno vuole chiudere niente».riproduzione riservata ®