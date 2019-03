Sheva: «Gattuso ha trasformato la squadra a sua immagine»

MILANO - «Leonardo e Maldini hanno dato equilibrio e tradizione. Ora, finalmente, il Milan è composto da gente che ha fatto la storia di questo club, che conosce la sua tradizione e sa fare bene il proprio lavoro». Parole sincere di Andrij Shevchenko a Dazn. Parole buone anche per Gattuso: «Rino in campo e fuori è sempre stato un leone, una persona disposta a dar l'anima per la sua squadra. Oggi tanti miei ex compagni, ora, fanno gli allenatori, significa che in quella squadra c'erano giocatori intelligenti. Rino sta facendo grandi passi avanti, sta trasformando la squadra a sua immagine». Chiusura su Piatek, sul giocatore che spesso paragonato a lui: «Siamo diversi ma ha, comunque, una dote speciale nel leggere benissimo le situazioni d'attacco. Calcia benissimo, mi piace quando si gira, stoppa e punta subito la porta per concludere».(L.Ucc.)

