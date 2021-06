Shaqiri non basta alla Svizzera qualificazione ancora in bilico

Daniele Petroselli

Qualificazione in bilico per la Svizzera; il 3-1 alla Turchia a Baku infatti regala il secondo posto a parimerito con il Galles, ma è la differenza reti a relegare Shaqiri e compagni al terzo posto. E ora gli elvetici dovranno sperare per approdare agli ottavi di finale.

Contro i turchi c'è un solo risultato utile da conquistare per la Nazionale elvetica ed è la vittoria. E la squadra di Petkovic mette le cose in chiaro sin dal via. Al 6' il gol del vantaggio con Seferovic: dopo una serie di rimpalli, il numero 9 elvetico è bravo a inventarsi un mancino imparabile sul lato opposto di Cakir. La Turchia è ben poca cosa e si vede solo con un tiro di Muldur. Gli elvetici sono più reattivi e sfoggiano ben altra prestazione rispetto a quella vista contro gli azzurri. E al 26' arriva il bis, firmato dal talento del Liverpool Shaqiri, che controlla un passaggio di Zuber e di prima intenzione mette la palla sotto l'incrocio dei pali dalla distanza. Dopo il raddoppio gli svizzeri giocano sul velluto e due minuti più tardi l'ex Inter si divora il 3-0 solo davanti al portiere turco. Poi sale in cattedra Sommer, che con due interventi su Muldur prima dell'intervallo impedisce ai turchi di riaprire l'incontro.

Nella ripresa la Svizzera si complica la vita, perché al 62' un gran gol di Kahveci riapre l'incontro, chiuso poi 6' dopo ancora una volta da Shaqiri che, servito alla perfezione da Zuber, con il piatto la mette alle spalle di Cakir. La Turchia lascia Euro 2020 con un altro ko, gli elvetici invece ora dovranno aspettare i risultati gli altri gironi per capire se potranno proseguire l'avventura.

