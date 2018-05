Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Shakespeare mon amour al Teatro Manzoni, firmato Teatro ringhiera. Continua la stagione on the road del Ringhiera (chiuso per ristrutturazione) attraverso spettacoli ospitati in altri spazi.Ed è insolitamente il Manzoni a dare il suo palco da oggi a venerdì allo spettacolo storico di Serena Sinigaglia Di a da in con su per tra fra Shakespeare nel quale la regista e autrice si forza (parole sue) a fare l'attrice insieme ad Arianna Scommegna e Mattia Fabris.Al centro della pièce la storia di un amore tra la regista e il teatro shakespeariano. «Tutto risale al 1996 quando pensai a uno spettacolo, come saggio alla scuola Paolo Grassi per spiegare le ragioni della mia passione per il palco. Così, tra i classici di Shakespeare, che nella scuola tradizionale vissi come un obbligo e solo dopo mi ha stravolto l'esistenza, emergono digressioni sulla mia vita». Intanto, Serena Singaglia annuncia che anche l'anno prossimo il Teatro Ringhiera sarà on the road, pur se «ci hanno assicurato di tornare al Ringhiera entro fine 2019. Una terza stagione così non la potremmo sostenere. Al di là delle storie differenti, sono orgogliosa di poter essere al Teatro Manzoni: tutti i teatranti lottano per la sopravvivenza e non serve erigere muri ideologici». (F.Cos.)riproduzione riservata ®