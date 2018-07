Shakespeare, l'inventore dei serial

Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tormentato dai sensi di colpa per aver usurpato il trono al cugino Riccardo II, Enrico Bolingbroke, diventato re con il nome di Enrico IV, deve fronteggiare rivolte e congiure ordite contro di lui. Non sapendo di chi fidarsi, è costretto a chiedere aiuto al figlio rinnegato, giovane principe più dedito ai bagordi e ai piaceri che alle responsabilità della corona.Al Franco Parenti da oggi e fino al 31 luglio arriva sul palco la seconda puntata di Who is the King, monumentale progetto di Lino Musella e Paolo Mazzarelli, con la supervisione registica di Andrea Baracco. Le otto tragedie shakespeariane che raccontano ascese e cadute dei sovrani inglesi tra quattordicesimo e quindicesimo secolo diventano una serie teatrale in altrettante puntate. Potere, ambizione, violenza, tradimenti, sesso e sangue. Games of Thrones a confronto non è niente. In alcune sere, dopo lo spettacolo, possibile fare un tuffo ai Bagni Misteriosi.(O.Bat.)riproduzione riservata ®