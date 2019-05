Shade, benvenuti allo show

A Sanremo ha fatto coppia con Federica Carta. Domenica sarà all'Alcatraz. È Shade che inizia da Milano il suo Welcome To The Show Tour (il 18 maggio approda all'Orion di Roma).

Il rapper torinese, 32 anni, al secolo Vito Ventura, presenta per prima volta dal vivo i brani del suo ultimo disco Truman. Sul palco, con la band, ospite il cantautore urban Cicco Sanchez. In scaletta anche le vecchie canzoni. «Chi mi segue da tanto non rimarrà deluso. Chi mi segue da poco, invece, avrà un'occasione per impararle e venire a cantarle». Nel corso dei live, oltre a una scenografia particolare, spazio anche per alcuni freestyle che nel corso di questi anni, Shade ha diffuso attraverso i suoi social e il suo canale YouTube: «Tenetevi forte», avverte il rapper.

Il 12 maggio. Alcatraz. Via Valtellina, 25. Ore 21.30. Biglietti 40-20 euro.

