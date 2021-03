Sgombero ad alta tensione all'ex Macello

Una domenica ad alta tensione davanti all'ex Macello di viale Molise, teatro di un blitz in forze dei carabinieri per sgomberare la palazzina liberty al civIco 66, abbandonata e occupata da un nugolo di abusivi.

L'intervento è stato deciso dopo l'aggressione nella notte tra venerdì e sabato ai danni di tre magrebini, accoltellati in un tentativo di rapina finito nel sangue: un 30enne è stato portato al Policlinico in codice giallo con ferite da arma da taglio alla testa, due giovani di 24 e 35 anni sono stati medicati in codice verde alla clinica Città Studi.

All'interno della palazzina i carabinieri della Compagnia Porta Monforte, coadiuvati dal terzo reggimento Lombardia in assetto antisommossa, hanno trovato e identificato 86 persone, tutte nordafricane. Tra loro anche una donna e quattro minorenni, due dei quali fuggiti da una comunità. Il palazzo, in pessime condizioni igienico-sanitarie e in disuso da diversi anni, è stato sgomberato e restituito alla proprietà, che avvierà le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza.

Ieri mattina davanti alle palazzine - una delle quali è occupata dal centro sociale Macao - ci sono stati attimi di tensione a un presidio di protesta organizzato dalla Lega: i militanti e gli antagonisti si sono affrontati a pochi metri di distanza. Solo l'intervento del reparto mobile della questura ha evitato che la situazione degenerasse.(G.Pos.)

