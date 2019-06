Sgomberato l'ex mercato del pesce

Via i disperati dall'ex mercato del pesce di via Sammartini. Lo sgombero è avvenuto ieri mattina dai carabinieri di Greco: nello stabile montagne di immondizia, degrado e una decina di occupanti, tutti stranieri e provenienti dall'Africa del Nord, alcuni senza documenti. «La situazione nell'ex mercato è davvero preoccupante e supera ogni immaginazione. Lo stabile, del Comune presenta seri problemi strutturali ed è in una situazione di totale degrado e abbandono», riferisce il presidente Samuele Piscina, presidente di Municipio 2. «Gli occupanti sono stati accompagnati in caserma dai carabinieri e identificati. Abbiamo infine contattato vigili e Nucleo Intervento Rapido del Comune per chiudere gli accessi e per rendere più difficili nuove occupazioni». Piscina ha anche denunciato di essere stato minacciato da alcuni di loro.

Mercoledì 5 Giugno 2019, 05:01

