Sgomberato il centro sociale Zip

Era iniziata il 25 gennaio scorso, è finita ieri mattina l'occupazione dell'ex autofficina di viale Porta Vercellina 15, uno spazio rinominato Zip, ovvero Zona indipendente politica.La polizia si è presentata per liberare lo stabile facendo seguito a un provvedimento di sequestro e le operazioni si sono svolte senza situazioni critiche, espressione da questura per dire che non ci sono stati scontri.Lo Zip era una creatura del gruppo antagonista Rete studenti Milano, il coordinamento dei collettivi dei licei e degli istituti superiori, che ieri ha infatti ricevuto la solidarietà da parte di tutti i militanti dei centri sociali. Il 30 maggio era toccato al collettivo Ri-Make, sgomberato dal palazzo in via Astesani 45 occupato nel 2014.«Sigilli alle porte, lamiere alle finestre, per la quarta volta dal 2015 - hanno scritto i ragazzi di Zip in un comunicato pubblicato sul loro sito - accade nuovamente che uno spazio sociale e politico, studentesco, aperto a tutti e a tutte venga brutalmente chiuso. Ieri sera Zip era pieno di ragazzi e ragazze, di gioia e vita. Zip era pieno, lo è stato da quando l'abbiamo occupato, il 25 gennaio. Adesso, a causa loro, rimarrà vuoto e privo di un utilizzo sociale. Come loro lo vogliono e ci vogliono».(S.Gar.)riproduzione riservata ®