Sgomberato il centro sociale di Baggio

Il centro sociale Soy Mendel è stato sgomberato ieri mattina dalle forze dell'ordine. Si chiude così una storia tormentata iniziata nell'ottobre 2014 dopo l'occupazione di uno stabile in via Cancano, in zona Baggio.

Nel marzo 2015 gli antagonisti erano stati allontanati e un mese dopo il gruppo ha preso possesso di un altro spazio in abbandonato in via Gervasini. A luglio la polizia aveva sgomberato anche lì e così c'era stato l'esodo in un centro sportivo in via Fratelli Zoia. Stavolta hanno resistito fino ad agosto 2017, quando gli agenti hanno suonato di nuovo alla porta. Dopo un breve periodo di riorganizzazione, i militanti hanno deciso di tornare alla base, in via Cancano, dove Soy Mendel ha resistito fino a ieri. All'arrivo del reparto mobile c'era una decina di persone che ha preso i propri effetti personali senza creare problemi.

«Chi ha attraversato lo spazio sa che qui si costruivano pratiche di solidarietà e sogni, fatti di sudore e felicità del poterle condividere con tutte e tutti - hanno scritto sulla pagina del centro sociale - l'ultimo avrà anche spento la luce ma il fuoco che arde e tornerà ad illuminare il buio che più fa comodo a padroni e affaristi» Come dire, occuperanno ancora.(S.Gar.)

Venerdì 14 Giugno 2019, 05:01

