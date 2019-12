Sfregiò ex con acido, no patteggiamento

Vittoria Golinelli

Per mesi aveva pedinato l'ex fidanzato che l'aveva lasciata. Lo ha perseguitato con telefonate e messaggi. Poi, quando ha capito che lui non sarebbe tornato, lo ha aspettato fuori dal supermercato di Legano dove lavorava e gli ha sfigurato il volto con l'acido.

Non potrà patteggiare una pena di 5 anni Sara Del Mastro, la 38enne che il 7 maggio aveva aggredito il 30enne Giuseppe Morgante. Ieri il giudice per le udienze preliminari di Busto Arsizio Piera Bosi, infatti ha respinto il patteggiamento considerando che «la pena non era congrua», come ha spiegato l'avvocato Domenico Musicco, legale della vittima, al termine dell'udienza. Il processo a carico della donna, che tramite il suo avvocato Pierpaolo Proverbio ha chiesto di essere giudicata con in abbreviato, prenderà il via 14 gennaio.

Per Giuseppe Morgante trovarsi nuovamente di fronte alla sua stalker non è stato facile. «In aula lei rideva», ha raccontato la vittima. «Non l'ho guardata, mi sono messo di spalle apposta perché non volevo nemmeno vederla». Cappuccio tirato sul volto per non farsi fotografare, la donna si è presentata a sorpresa in Tribunale. Quando l'ha vista, Morgante, dopo un lunghissimo sospiro, si è fatto coraggio ed è entrato anche lui in aula. Sconvolta, invece, la madre del 30enne che ha preferito evitare il confronto con Sara Del Mastro.

Venerdì 20 Dicembre 2019, 05:01

