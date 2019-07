Sfrattato di casa il re dei Compro oro

Vittoria Golinelli

Si è barricato in casa, ha spaccato tutti i mobili e poi è fuggito. Ha reagito così Mirko Rosa, 44 aani, l'ex re della catena di negozi Compro oro (da qui il suo alias, Mirko Oro), quando ha sentito bussare alla porta dell'attico che aveva affittato a Rescaldina, in provincia di Milano. Lo stavano cercando l'ufficiale giudiziario e il proprietario di casa, con l'avviso di sfratto. La porta è rimasta chiusa, ma i due uomini hanno sentito rumori assordati per alcuni minuti, poi il silenzio totale. A quel punto i vigili del fuoco, allertati dai carabinieri, sono entrati ma non hanno trovato nessuno. Il tatuatissimo imprenditore era scappato attraverso il garage.

Mirko Rosa aveva fatto tombola con la catena di negozi tra Monza, Milano, Varese e Como. Ma nel marzo 2016 l'avventura era finita davanti al gip di Busto Arsizio, che lo ha condannato a tre anni e otto mesi per frode fiscale. Rosa si era proclamato innocente e dopo due anni e mezzo era tornato in libertà. Appena uscito dal carcere, sui social aveva scritto: «Ho pagato milioni di tasse e questo è il ringraziamento. In Cassazione vinco io come al solito, il resto conta zero. Sono un Dio».

Oltre a possedere la catena di negozi, Rosa aveva ideato un ritornello rap, aveva postato un video in cui sfrecciava su una Ferrari in autostrada e insultava il questore dandogli del povero. Girava anche per le strade di Legnano a bordo di una limousine con una bestemmia scritta su un lato della portiera. Recentemente aveva offerto ricompense per chi avesse contribuito a trovare gli autori di alcuni delitti, invocando al pena di morte. Anche a casa Rosa era violento. La sua compagna, da cui ha avuto una figlia, nel 2014 lo aveva denunciato per maltrattamenti.

Martedì 16 Luglio 2019, 05:01

