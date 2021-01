Sfidante di centrodestra la fumata è ancora nera

Il cantiere per trovare il candidato del centrodestra che sfiderà Beppe Sala è ancora aperto. La crisi in Regione che ha portato al rimpasto ha frenato i giochi. Sul tavolo c'è una rosa di nomi, primo fra tutti quello del dirigente d'azienda Roberto Rasia dal Polo, 46 anni, responsabile della comunicazione della Pellegrini. Che ieri ha confermato di essere stato cerato dalla Lega e di aver dato la propria disponibilità: «Con Salvini ci siamo parlati - ha detto ai microfoni della trasmissione True Show su TeleLombardia - la situazione si inserisce in un momento regionale e nazionale non facile, questo ha protratto un po' i tempi».

«Indubbiamente c'è tanta curiosità. I cittadini davvero partecipano a questo dibattito chiedendo che venga presa un decisione, credo che non manchi tanto e ci stanno lavorando i leader. Ed è bello che siano uniti in questo».

Il totonomi imperversa da settimane. La lista dei papabili di recente è stata allargata all'ex ministro Maurizio Lupi, al docente della Bocconi Maurizio Dallocchio, all'avvocato Luigi Santa Maria e a Simone Crolla, manager che siede anche nel cda della Veneranda Fabbrica del Duomo..

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Gennaio 2021, 05:01

