Sfida tra serie tv italiane agli Awards in Triennale

La reclusione in casa, dovuta alla pandemia, ha amplificato la passione per le serie tv. E ora, dal divano di quattro mura si passa ad un festival in presenza dedicato interamente allo streaming: il FeST Il Festival delle Serie Tv. Giunto alla terza edizione, l'evento si terrà da venerdì a domenica alla Triennale e avrà come tema centrale il crafting worlds, un concetto di costruzione narrativa che va oltre l'immaginazione.

Novità assoluta dell'edizione 2021 sono i Serial Awards, premi dedicati alle serie tv italiane: tredici riconoscimenti assegnati da una giuria composta da persone esperte ed esponenti del settore durante serata conclusiva di domenica 26 settembre. «Non c'è festival senza Awards, e in Italia mancava un festival che dedicasse premi allo streaming» commenta Marta Bertolini, responsabile premi e tv. In liza ci sono tra gli altri Gaia Girace e Margherita Mazzucco (L'amica geniale 2), Anna Foglietta (Alfredino, una storia italiana), Pietro Castellitto (Speravo de morì prima), Alessandro Borghi (Suburra 3, nella foto) e Lino Guanciale (Il commissario Ricciardi). In una categoria speciale, il Premio della gggente per cui voterà anche il pubblico.

Talk, proiezioni, giochi e interviste ad attori, registi e musicisti - da Alessandro Gassman a Luciana Littizzetto, da Salvatore Esposito a Nina Zilli - arricchiranno il programma delle tre giornate, che si svolgeranno su quattro palchi: il Main stage, l'Area Industry, Kids stage e l'Unstage.

«La pandemia spiega la direttrice del Fest, Marina Pierri - ha scosso l'immaginario collettivo. Le serie tv riflettono e rifletteranno questa importante fase di transizione: un'occasione d'oro di ripensare il futuro a partire dal presente». Per la prima volta il Fest stringe una partnership con l'Italian Tv Festival di Los Angeles, tesa a promuovere le serie italiane nel mercato globale.



