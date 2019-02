Sfida al Rapid Vienna, 90 anni di intrecci con l'Austria

Massimo Sarti

MILANO - Domani l'Inter affronterà il Rapid all'Allianz Stadion di Vienna nell'andata dei sedicesimi di Europa League. La storia delle sfide tra i nerazzurri e le squadre austriache ha origini antiche, negli anni 30. Quando la nobiltà del calcio era rappresentata dai maestri inglesi (ancora in autoisolamento, ritenendosi manifestamente superiori) e dalla cosiddetta Mitteleuropa. Quest'ultima aveva il suo trofeo, la Coppa Mitropa o Coppa dell'Europa Centrale, con i migliori club di Austria, Ungheria, Cecoslovacchia e prima Jugoslavia e poi Italia. L'Ambrosiana-Inter nell'edizione del 1933 eliminò tra giugno e luglio nei quarti il First Vienna, perdendo poi la doppia finale contro l'Austria Vienna.

Giuseppe Meazza e lo sfondareti Levratto propiziarono il 2-1 dell'Arena di Milano, il 3 settembre. Cinque giorni dopo, al Prater, i nerazzurri persero però 3-1, annichiliti da una tripletta di Matthias Sindelar, uno dei fenomeni del calcio danubiano, che si sarebbe poi rifiutato di giocare per la Germania nazista dopo l'annessione dell'Austria e destinato a morire a 35 anni il 23 gennaio 1939 per una fuga di monossido di carbonio in circostanze per decenni avvolte nel mistero. Quando il bello del calcio incrocia le tragedie della storia: l'allenatore di quella Ambrosiana-Inter era Arpad Weisz, poi perito ad Auschwitz nel 1944, vittima dell'Olocausto.

