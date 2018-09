Sfida a nuoto nel cuore di Milano

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una nuotata nel cuore di Milano. Sabato è in programma la settima edizione della Gran Fondo del Naviglio, l'unica gara di nuoto al mondo che si svolge direttamente in un canale. Saranno in 165 a sfidarsi nelle acque del Naviglio Grande (nel 2017, erano 113). Organizzata dalla associazione Terre dei Navigli Sport e Natura, vedrà, tra i partecipanti, anche l'assessore allo Sport Roberta Guaineri e alcuni protagonisti della Nazionale paralimpica, come Simone Barlaam, Federico Morlacchi, Alessia Berra e Alberto Amodeo, oltre allo chef vegan Simone Salvini: «Avevo un conto in sospeso col nuoto per via di un infortunio alla spalla nel 94 quando ero un nuotatore. Non vedo l'ora di arrivare a sabato per tuffarmi, sperando di arrivare in fondo visto che ho scelto di nuotare la 14 km», le parole dell'illustre chef. Tre i percorsi tra cui scegliere: 24,5 chilometri da Cassinetta di Lugagnano, 14 con lo start a Gaggiano o i 2,5 chilometri dalla Canottieri San Cristoforo, tutti con arrivo in Darsena. Confermato il fine solidale dell'evento, ossia «nuotare fa bene ai bambini», il progetto dell'associazione Caf con cui verrà regalato un anno di corso in piscina ai ragazzi vittime dei maltrattamenti ospiti delle comunità (ad oggi sono stati raccolti cinquemila euro). La sicurezza sarà garantita da sei bagnini, due soccorritori pluviali, tre unità cinofile e diversi gommoni e acqua-scooter. (F.Pon.)