Settebellissimo, l'Italia vola in finale Mondiale e conquista il pass per Tokyo

MILANO - Male che va sarà argento, e a Gwangju anche l'Italia in calottina dà spettacolo. L'eterno Settebello non tradisce la sua tradizione vincente, batte i maestri dell'Ungheria vicecampioni in carica e torna in una finale mondiale a otto anni dalla vittoria di Shanghai 2011, ultima medaglia iridata conquistata dagli azzurri. Ma si prende d'autorità anche il pass olimpico per Tokyo 2020, altro grandissimo obiettivo del torneo iridato.

Una «mezza impresa» come sostiene il ct Alessandro Campagna che sotto di due reti sul 4-2 per gli ungheresi, riesce a scuotere i suoi uomini che rispondono all'appello giocando una pallanuoto fatta di organizzazione difensiva e del solito movimento in attacco che vede nel Chalo Echenique, man of the match, l'uomo in più: fantastica la sua rete dell'11-9, e quelle di Di Fulvio (tripletta). Decisiva la doppietta di Figari e la rete di Luongo. E sabato la finale contro la Spagna, altro storico avverasrio.

Venerdì 26 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA