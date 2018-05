Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sette produzioni, di cui due in prima nazionale, il ritorno di Alessandra Ferri (foto), il debutto del coreografo Angelin Preljocaj, i grandi classici della danza. È una stagione ricca quella del balletto 2019/2020 della Scala, divisa fra diamanti della tradizione e nuovi lavori di alta caratura, presentata l'altro giorno dal sovrintendente Alexander Pereira con Frédéric Olivieri, direttore del corpo di ballo. La stagione si apre il 16 dicembre con una esecuzione dello Schiaccianoci mai messa in scena in Italia, quella creata nel 1954 dal coreografo e danzatore russo George Balanchine (1904-1983). Balanchinès The Nutcracker è considerata una della rivisitazioni più straordinarie del capolavoro di Cajkovskij, sul podio Michail Jurowski, scenografie Margherita Palli. Debutto assoluto di una creazione del coreografo franco-albanese Angelin Preljocaj, Winterreise, sui Lieder di Schubert. Altra prima i Woolf Works, regia e coreografia di Wayne McGregor ispirato alla scrittrice Virginia Woolf, che vede il ritorno alla Scala di Alessandra Ferri.E poi le riprese di Bella addormentata di Nureyev, con l'étoile Svetlana Zakharova protagonista anche di Giselle. Un altro étoile, Roberto Bolle, torna con due riprese, tra ottobre e novembre, di Onegin e Bolero di Ravel. E poi le tournée all'estero, con il debutto assoluto in Australia. Intanto, si sta già lavorando per il 2020: «Due prime mondiali ma è ancora troppo presto per parlane», chiosa Pereira. (P.Pas.)riproduzione riservata ®