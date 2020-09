Sette mesi dopo Milano riabbraccia la grande pallavolo

Massimo Sarti

Sette mesi, o quasi. Tanto tempo è passato dall'ultima partita ufficiale di pallavolo a Milano della Powervolley, dal 3-1 che la squadra di Roberto Piazza rifilò al Sora in campionato all'Allianz Cloud, l'ex Palalido. Sette mesi con lo stop a tutte le competizioni sotto rete, compresi i Giochi Olimpici. Sette mesi fatti di allenamenti in casa durante il lockdown e di una non facile ripresa in palestra, tra mille protocolli. Domenica finalmente si riprenderà con la Coppa Italia: l'Allianz Powervolley giocherà contro Verona, nella prima partita valevole per il turno degli ottavi di finale. Si giocherà al Centro Sportivo Pavesi a partire dalle ore 18 a porte chiuse, con diretta in streaming sulla piattaforma Eleven Sports (in abbonamento). I ragazzi del presidente Lucio Fusaro torneranno ad esibirsi in casa mercoledì 23, sempre al Pavesi nel derby con il Vero Volley Monza. Gare intervallate dalla trasferta di sabato 19 a Vibo Valentia. Per Milano sarà un importantissimo rodaggio in vista dell'inizio della SuperLega, il massimo campionato di volley, fissato per domenica 27 settembre all'Allianz Cloud contro Cisterna.

«L'unione del gruppo sarà la base della squadra», ha detto Riccardo Sbertoli. Il regista è pronto a guidare dal palleggio una squadra rinnovatissima rispetto alla scorsa stagione. C'è molta curiosità attorno al giapponese Yuki Ishikawa, ultimo ad aggregarsi al gruppo di Roberto Piazza. Senza dimenticarsi di Matteo Piano, pronto a riassaporare il gusto di un match ufficiale dopo un lunghissimo stop, tra infortuni e lockdown.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA