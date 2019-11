Sette giorni con la musica che gira intorno

Trecento appuntamenti con artisti da tutto il mondo dislocati in 90 luoghi della città, per parlare dell'industria musical2 in tutta la sua filiera. È Music Week, da oggi a domenica. E così al Castello Sforzesco Boosta suonerà un clavicembalo del 1700; J-Ax sarà in concerto al dal Verme. Sui palchi cittadini si alternano Levante, Daniele Silvestri, Tiziano Ferro, Piero Pelù, Niccolò Fabi, e colleghi internazionali come Charli XcX, i Greta Van Fleet, il violinista Luka Sulic . Francesco Guccini si racconta oggi in Fondazione Feltrinelli, domani ci sarà una serata dedicata a Mango in Triennale. Per chi ama i Fab For da non perdere l'incontro con Klaus Voormann, collaboratore dei Beatles, per i quli disegnò la cover del leggendario Revolver. E oggi un incontro con Amadeus dal titolo esplicativo: Milano-Sanremo oggi. La settimana è promossa dal Comune, Siae, Fimi, Assomusica e Nuovoimaie, con Mibact.

