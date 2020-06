Sette cantieri per le due ruote

Simona Romanò

Un'estate in sella. Sono iniziati ieri i lavori per creare altri due quartieri della città a misura di bici. E' il piano di mobilità dolce per trascorrere più tempo all'aperto e convivere meglio con il virus: «Sono sette i cantieri in funzione entro fine giugno per realizzare parte dei nuovi 35 chilometri di ciclabili, affiancate da Zone 30», spiega l'assessore alla Mobilità Marco Granelli. Ieri la partenza degli interventi (fino al 3 luglio) in Mecenate per disegnare l'itinerario ciclabile di 1,5 chilometri che collega il quartiere Forlanini con Molise-Calvairate. Sempre ieri, in viale Certosa, gli operai erano all'opera per tracciare la pista Sempione- ex area Expo, passando per il Cimitero Maggiore; e i controviali saranno a breve trasformati in Zone 30, così le biciclette possono coesistere in sicurezza con le auto. Nei prossimi giorni aprirà invece il cantiere in piazzale Lagosta per pedalare fino alle porte di Cinisello Balsamo: 4,9 chilometri lungo i controviali lenti (con limite dei 30 km/h) di viale Zara e viale Testi. Qui, i lavori dovrebbero finire il 20 luglio. Sulle due ruote anche da Bande Nere a Bisceglie con le operazioni concluse a fine settembre. Poi, un breve tratto (aperto entro agosto) di 0,4 chilometri da Amendola a Buonarroti . E ancora: un tragitto ciclabile (entro fino agosto) per connettere il quartiere Isola a Farini e Cimitero Monumentale.

Infine, procede spedita la lunga pista da 2,4 chilometri che da San Babila porta a Sesto, passando da corso Buenos Aires: utilizzata ogni giorno da 7mila ciclisti, è ora arrivata fino a Loreto e tira dritto verso viale Monza dove correrà a fianco dello spartitraffico, in via del tutto innovativa, in uno tracciato segnalato da birilli.

Il Comune prosegue spedito, arruolando anche vigili in monopattini a sorvegliare i tracciati riservati alle due ruote per multare le macchine in sosta e i comportamenti scorretti degli automobilisti: si parte con i controlli sull'asse di corso Venezia-Buenos Aires e sui tratti lungo la Cerchia dei Navigli.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA