Sesto, sgombero lampo sfrattati 200 occupanti

Simona RomanòSgombero lampo degli inquilini del residence sociale Aldo dice 26x1, senza preavviso e senza tentativi di mediazione. Milano rispetta così la nuova circolare del ministro dell'Interno Matteo Salvini che, inviata alla prefettura, invita alla massima tempestività nell'esecuzione degli allontanamenti e censimento degli occupanti abusivi.Nonostante le polemiche che il documento solleva nel centrosinistra, il prefetto ha dato l'ok al blitz di ieri mattina allo stabile di proprietà di Alitalia in piazza Don Mapelli, a Sesto San Giovanni: all'alba decine di agenti hanno sgomberato oltre 200 attivisti del collettivo - circa 50 famiglie con 25 bambini, senza casa da anni - che sabato notte avevano preso d'assalto l'edificio alle porte della città dopo aver lasciato quello di via Oglio 8, in zona Corvetto, in seguito al dialogo aperto con il Comune, propenso ad attendere. Ma, dopo tre giorni, gli inquilini del residence sociale devono trovarsi un'altra dimora. Alcuni si sono nuovamente rifugiati in via Oglio dove però dovranno andarsene, secondo quanto programmato da Palazzo Marino, domani. La situazione è quindi destinata a precipitare. Il coordinatore di Aldo dice Wainer Molteni è furioso: «Donne e bambini sono in mezzo alla strada da ore, è inaccettabile».La polizia ha identificato tutte le persone, fra momenti di tensione e cori di dissenso contro la Lega e il sindaco di Sesto Roberto Di Stefano (Forza Italia) che è stato il primo a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. «È stata ristabilita la legalità», ha poi affermato trionfante. Di parere opposto Palazzo Marino - dove ieri pomeriggio si è svolta una riunione urgente - che si ritrova a gestire i nuclei familiari cacciati da Sesto.«Nessuno rimarrà in mezzo ad una strada», hanno assicurato gli assessori Pierfrancesco Majorino (Welfare) e Gabriele Rabaiotti (Casa). L'amministrazione ha infatti messo a disposizione in via temporanea residenze sociali, alloggi privati a canone concordato e strutture comunitarie.riproduzione riservata ®