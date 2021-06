Sessanta scuole hanno prodotto opere di 4 minuti (monologhi, cortometraggi, brani musicali, cantanti e danzati) trasmesse in due puntate da 10 slot ciascuna ogni giorno, per tre giorni.

È la macchina di entusiasmo del Progetto LAIVin (Fondazione Cariplo) che dal 2006 conduce centinaia di studenti delle superiori lombarde nel mondo della creatività. Atteso in streaming webinar oggi, il 4 e il 7 giugno (e successivamente su canale YouTube: le precedenti edizioni avevano forma di Festival a teatro), LAIVin ha lo scopo di «far partecipare i giovani, più che fare formazione professionale, facendoli anche incontrare con artisti, come la nostra testimonial Annagaia Marchioro», spiega il direttore di Associazione Etre, organizzatrice dell'evento, Nicolas Ceruti. «Ne nascerà una docufiction spiega Ceruti vogliamo dimostrare come, nonostante gli ostacoli della pandemia, i ragazzi abbiano voglia di cimentarsi, siano creativi e tutt'altro che apatici. Non dimentichiamo che loro sono la categoria che ha sofferto di più».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA