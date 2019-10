«Servono telecamere e più personale»

Lorena Loiacono

Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi, le scuole sono sicure?

«La scuola dovrebbe essere il posto più sicuro per vivere e invece questa volta, per una circostanza diabolica, c'è una intera comunità che sta soffrendo: esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia per questa tragedia immane e alla scuola che sta vivendo questa gravissima perdita».

Che cosa manca alle scuole?

«Più collaboratori scolastici: in quel corridoio c'era una persona coscienziosa e con esperienza, ma era sola. Se si riduce la spesa, tagliando i bidelli, si riduce la sicurezza».

Quanti ne servono?

«Almeno 30mila in più; su ottomila scuole sono quasi 4 in più per scuola. Inoltre esistono norme da rivedere assolutamente».

Quali?

«Ad esempio, quando un bidello è assente non si può nominare un supplente per i primi 7 giorni: è una norma dettata da una necessità di risparmio non di sicurezza. Inoltre il numero di bidelli non considera la struttura della scuola, che potrebbe avere più corridoi sullo stesso piano, ma si basa sul numero di studenti. In Italia, in media, dalla materna alle superiori c'è un bidello ogni 60 studenti».

Come rassicurare le famiglie?

«Investendo sulla sicurezza. Sarebbe utile installare le telecamere lungo i corridoi, con una postazione fissa a controllare: avrebbe un costo ma dobbiamo farcene carico perché la vita dei nostri bambini non ha prezzo».

