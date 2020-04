SERVIZIO SOS

Ansia da pandemia, boom di richieste di aiuto agli psicologi. In un mese oltre 500 telefonate di Sos sono arrivate agli psicologi delle emergenze scesi in campo in Lombardia con un filo diretto per restare vicini alla popolazione. Motivo delle chiamate? Ansia da pandemia, in quasi un caso su 3. Chi chiama teme il contagio, di essere impreparato a gestire la situazione, tanto per sé quanto per i familiari.

È uno dei segnali raccolti dagli psicologi dell'emergenza che in meno di un mese hanno ascoltato oltre 565 cittadini attraverso il servizio coordinato dall'Ordine degli psicologi della Lombardia, per un totale di oltre 10 mila minuti di conversazione finora gestiti dagli operatori del servizio. Il numero di telefono dedicato all'ascolto e al supporto psicologico nell'emergenza sanitaria in corso (02 82396234) è attivo tutti i giorni dalle 9 alle 18. Al servizio inaugurato lo scorso a fine marzo si rivolgono soprattutto le donne, con il 63% circa delle chiamate. La durata media delle chiamate supera i 17 minuti. I sintomi ansiosi sono il problema più sentito, con numerosi casi che arrivano a lamentare sintomi ossessivi, attacchi di panico e ipocondria.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Aprile 2020, 05:01

