«Serve una grande Inter»

Alessio AgnelliMILANO - «Da qui in avanti servirà un rendimento all'altezza del nostro blasone, chiunque giochi. La mia squalifica? Un precedente difficile da digerire e da gestire in futuro». Per l'ultima parola bisognerà attendere l'esito del ricorso d'urgenza presentato ieri dall'Inter, una volta appreso dello stop per un turno (per eccesso d'esultanza al gol di Brozovic contro la Samp; ufficialmente «per un atteggiamento polemico nei confronti del 4° uomo») decretato dal giudice sportivo. Ma, nell'anticipo di stasera (ore 21, al Meazza) contro la Fiorentina, Luciano Spalletti potrebbe non essere in panchina, come d'abitudine e per una semplice «esultanza sul gol insomma - ha proseguito il tecnico di Certaldo in conferenza - . Sugli episodi del Var non mi sono neanche girato. Sul gol era importante e ho avuto questa reazione, ma così si crea un precedente di difficile gestione». E totalmente indigesto, «perché sono dispiaciuto, ma non aggiungo altro».Meglio parlare di campo quindi. Con attenzione massima alla Fiorentina di Pioli, «una squadra moderna, allenata da un tecnico molto bravo che conosco bene. Con Tottenham e Samp abbiamo fatto passi in avanti notevoli per continuità e carattere. Abbiamo la necessità di portare a casa altri punti, non sarà facile ma siamo l'Inter e non dobbiamo accontentarci».Contro la Viola possibile un po' di turnover (oltre a De Vrij e Perisic, in odore di una maglia da titolare anche Gagliardini, out Vecino) «anche perché è impensabile far giocare a tutti tutte le partite - ha chiosato Spalletti -. Abbiamo un gruppo per cui possiamo sostituire chiunque, mantenendo un rendimento pari al blasone e alle qualità che abbiamo».Fermo restando i soliti intoccabili. «In questo momento penso che a Nainggolan faccia bene giocare, per ritrovare la condizione. Brozovic? Istintivamente è un conoscitore di calcio, ha la bussola per sapere dove andare - ha concluso il tecnico dell'Inter -, come le qualità per essere il regista della squadra. Icardi? Sta toccando gli stessi palloni a partita dell'anno scorso, quando fece 30 gol. Non voglio che sciupi questa media». Amen.riproduzione riservata ®