«Serve un'Olimpia migliore»

Fabrizio PonciroliMILANO - Dopo aver dominato (98-85) gara1, l'Olimpia è pronta al secondo atto della serie scudetto con Trento. Stasera nuovo appuntamento al Forum (palla a due alle 20.45, diretta tv su Eurosport 2 e Rai Sport) con i biancorossi alla ricerca del 2-0 nella serie. Ancora una volta, riflettori puntati su Goudelock. Il Mini Mamba ha deciso la prima sfida con 26 punti a referto (6/10 da tre): «Dovremo essere pronti e concentrati. Trento sarà sicuramente più dura, come ha mostrato nelle precedenti serie, noi dovremo mostrare la stessa intensità per vincere», le parole dello 0 milanese.Coach Pianigiani è conscio dell'importanza di gara2: «Quello che abbiamo fatto martedì sera, nella prima sfida di finale, non sarà sufficiente, dovremo crescere in difesa, leggere meglio i loro assetti che cambiano di continuo perché abbiamo visto cosa sono capaci di fare nel momento in cui stacchiamo un attimo la spina». Insoma, tutto pronto in casa EA7: si torna a giocare per lo scudetto.