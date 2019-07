Serie A, si riparte il 24 e 25 agosto

Marco Zorzo

MILANO - Habemus le date della massima divisione che verrà. La Lega di serie A ha comunicato, appunto, le date del calendario (che invece verrà stilato a fine mese, probabilmente martedì 30, senza gironi di andata e ritorno sfalsati) per la stagione 2019-20. Si inizia nel weekend del 24 e 25 agosto: ci saranno tre turni infrasettimanali il mercoledì (25 settembre, 30 ottobre e 22 aprile 2020).

Per quanto riguarda le soste saranno 5: l'8 settembre, il 13 ottobre e il 17 novembre e il 29 marzo per gli impegni delle squadre Nazionali, più la sosta del 29 dicembre con ripresa il 5 gennaio 2020. Quindi niente boxing day, che sparisce dopo una stagione, con il ritorno della sosta cosiddetta lunga per le festività di fine anno. L'ultima giornata di campionato si disputerà il 24 maggio 2020.

Per quanto riguarda la Coppa Italia, il calendario prevede il primo turno eliminatorio domenica 4 agosto, secondo turno domenica 11 agosto, terzo turno domenica 18 agosto.

Mercoledì 4 dicembre in programma il quarto turno. Gli ottavi di finale andranno in scena mercoledì 15 e mercoledì 22 gennaio, il 29 gennaio i quarti. Semifinali, l'andata è fissata per il 12 febbraio con ritorno il 4 marzo. Il 13 maggio 2020 la finalissima.

È fissato per lunedì prossimo, alle 15, nella sede della Lega di serie A, via Ippolito Rosellini 4, il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti del tabellone della Tim Cup per la nuova stagione che prenderà il via tra meno di tre settimane, con le prime sfide di Coppa.

Mercoledì 17 Luglio 2019, 05:01

