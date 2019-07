Serie A revolution cambia il calendario

Marco Zorzo

MILANO - L'appuntamento è fissato per fine mese: il varo del calendario di serie A 2019-20. L'amministratore delegato della Lega Luigi De Siervo sta studiando possibili modifiche al sorteggio del calendario. Un'idea sarebbe quella di far cessare la corrispondenza tra le giornate di andata e di ritorno, con una sorta di doppio sorteggio da effettuare contestualmente, in modo da ravvivare gli incroci delle squadre. La Premier League, per esempio, cambia l'ordine delle giornate di ritorno rispetto a quelle di andata. La serie A si spingerebbe oltre rimescolando le sfide di ogni turno, con giornate di ritorno completamente diverse da quelle dell'andata. L'obiettivo è di ridurre i vincoli nel girone di ritorno, rispetto a quello di andata, e aumentare la casualità degli incontri nella seconda parte della stagione.

Intanto Paolo Nicolato è il nuovo ct dell'Under 21 al posto del dimissionario Gigi Di Biagio.

Giovedì 4 Luglio 2019, 05:01

