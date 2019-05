Serena: «Spalletti non può sbagliare Però Rino ha fatto un gran lavoro»

Marco Zorzo

Un bomber sotto due bandiere. Aldo Serena lo è stato: sette stagioni all'Inter, tre al Milan. Ma pure una al Toro e un paio alla Juve (con scudetto). Da qualche tempo è un apprezzabile commentatore tecnico in tv. Per noi gioca in anticipo l'ultima giornata che vale il posto Champions per la prossima stagione.

Serena, un derby a distanza per l'Europa che conta. Chi ci va?

«Beh, l'Inter è nettamente in vantaggio. Solo per il fatto che se vince non ha bisogno di attendere il risultato dagli altri campi. Morale della favola: Spalletti ha nelle sue mani il destino. Non si può dire altrettanto per Gattuso e il suo Milan. Vincere in casa della Spal potrebbe non bastare».

L'Atalanta è già in Champions?

«Direi di sì. Ha testa, gioco, ambiente carico. L'ottimo stato psico-fisico i ragazzi di Gasp l'hanno confermato contro la Juve, tra l'altro. Tutte condizioni per non poter sbagliare a Reggio Emilia con il Sassuolo. Mi sembra impossibile vedere la Dea sbagliare all'ultimo ostacolo».

Come giudica il caso Icardi?

«Sicuramente il primo a sbagliare è stato Mauro e il suo entourage. Tuttavia anche la società non ha gestito al meglio la situazione. Insomma, non proprio bene il tutto...».

Spalletti e... Conte?

«Ma non è una novità. Luciano è nel calcio da una vita. Sa come vanno le cose».

Gattuso da confermare?

«Rino mi piace tanto: grinta e personalità. Se poi centra la Champions, la conferma è obbligatoria».

