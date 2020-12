SERENA ROSSONERAZZURRO

Fabrizio Ponciroli

Aldo Serena è stato uno dei migliori bomber della storia del calcio italiano. Nel corso della sua lunga carriera, ha giocato con diverse casacche prestigiose come quelle di Inter, Milan, Torino e Juventus. Tra gli 11 trofei vinti, anche lo scudetto dei record dell'Inter del 1989.

Oggi è un apprezzato opinionista e commentatore in Mediaset, sempre molto attendo alle questioni calcistiche.

Che ne pensa di questo Milan ancora in testa alla classifica?

«All'inizio poteva sembrare una sorpresa ma a questo punto sarebbe riduttivo definirlo così. Stanno facendo un'eccellente stagione. Sono una realtà con la quale tutti dovranno fare i conti. Dopo anni di dominio bianconero, un po' di incertezza non può che fare bene».

Alle sue spalle c'è l'Inter targata Conte che, seppur non entusiasmando, non perde terreno

«Ha una rosa importante. Doveroso sottolineare che l'Inter ora non ha più l'impegno delle coppe, essendo stata eliminata da tutto in Europa. Questo fattore, alla lunga, potrebbe anche pesare sull'economia della corsa allo scudetto».

Anche la Juventus di Pirlo pare sulla strada, giusto?

«Sta tornando. Gara dopo gara, si vede che sta trovando la sua identità. Certo che dovrà giocare la gara con il Napoli e ora ha uj punto in meno, visto che le hanno tolto un punto in classifica e camcellato il 3-0 a tavolino».

Chi è in difficoltà sembra ancora Dybala, nonostante il recente gol al Genoa

«Pirlo sta lavorando per trovare la formazione migliore, quella che gli dà più garanzie. Il gol al Genoa è stato importante, ma Dybala deve trovare più autostima. Uno come lui deve giocarsela con tutti gli altri attaccanti bianconeri ad armi pari».

Il Napoli di Gattuso ha qualche problema ma resta però una squadra da vertice?

«Si tratta di un'altra squadra altrettanto competitiva. Poi Rino mi piace, dice sempre le cose come stanno».

Un suo giudizio anche su Roma e Lazio?

«La Roma credo sia stata costruita per provare a conquistare un posto in Champions e penso che possa essere un obiettivo alla portata di Fonseca. Complimenti alla Lazio per la qualificazione agli ottavi di Champions, anche se ha preso il Bayern Monaco, probabilmente l'avversario, almeno sulla carta, più difficile di tutti. Comunque la Lazio ha tanta qualità».

Lei ha giocato anche nel Torino che ora sta faticando

«Non sono mai stato abituato a lottare per non retrocede, per fortuna aggiungo Serve una brusca inversione di rotta per non ritrovarsi in una posizione calda quando cominceranno a pesare tanto i punti».

